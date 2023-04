Malgré sa victoire en Coupe de France, pourquoi Toulouse pourrait être privé de Coupe d'Europe ?

Et si Toulouse n'avait pas le droit à sa double récompense ? Le champion de la Coupe de France 2023 pourrait ne pas être européen l'année prochaine malgré l'obtention du billet qualificatif pour la Ligue Europa après sa large victoire en finale contre le FC Nantes (5-1). Et pour cause, le club est détenu par le fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners. Mais depuis juin dernier, ce fonds est également l'actionnaire majoritaire de l’AC Milan.

Or, le règlement de l'UEFA, l'instance qui régit les compétitions européennes de football, est clair : deux clubs possédés par le même actionnaire ne peuvent participer à la même compétition. En effet, l'article 5 du règlement de l’UEFA stipule qu'"aucun club participant à une compétition interclubs de l’UEFA ne peut directement ou indirectement : détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA, être membre de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA, être impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA, ou détenir un quelconque pouvoir dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA."

La Ligue Europa pour le cinquième ?

Un tel scénario se produirait si l'AC Milan termine à la cinquième place du championnat d'Italie, une place synonyme de qualification pour la Ligue Europa, ou si les Milanais terminent dans les quatre premiers, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Car bien que la Ligue des Champions et la Ligue Europa soient deux compétitions distinctes, l'AC Milan pourrait être reversé en Ligue Europa s'ils finissent troisième de leur groupe. Ils pourraient alors croiser la route du Téfécé en C3.

À l'heure actuelle, les rossoneri pointent à la cinquième place du championnat d'Italie à six journées de la fin. Ce scénario semble donc se préciser. Si les Violets ne pouvaient pas participer à la Ligue Europa, la place qualificative pour la compétition européenne reviendrait au cinquième de Ligue 1 et non au finaliste de la Coupe de France.