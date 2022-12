Coupe du monde 2022 : malgré la défaite, la valeur des Bleus augmente

Malheureux sportivement après leur échec en finale, les Bleus peuvent en revanche être financièrement heureux. Des joueurs français ont fait forte impression durant cette Coupe du monde. Il y a l’incontournable Kylian Mbappé, auteur d’un triplé en finale, ou la révélation Randal Kolo Muani, qui a eu la balle de match au bout du pied. La valeur marchande de l’attaquant parisien atteint selon certains sites spécialisés 250 millions d’euros, celle du joueur de Francfort 50 millions.

Leur valeur publicitaire va aussi grimper

Et puis, il y aussi leur valeur publicitaire qui va grimper, souligne Magali Tézenas du Montcel, directrice générale de Sporsora, l’association interprofessionnelle des acteurs de l'économie du Sport : "Les marques cherchent évidemment des joueurs qui sont performants mais aussi des joueurs qui incarnent un certain nombre de valeurs, un état d’esprit. Et ce qui a été marquant pendant cette coupe du monde, c’est l’état d’esprit qui est ressorti de toute cette équipe de France avec ce mélange de deux générations, avec des jeunes qui sont restés humbles par rapport à leurs ainés, et avec une bonne ambiance assez communicative".

La directrice générale de Sporsora ajoute : "Je pense que pour les marques partenaires, ce sont des très beaux ambassadeurs". À l’inverse, un joueur comme Benjamin Pavard, passé durant cette coupe du monde du statut de titulaire à celui de remplaçant, pourrait voir sa valeur financière décliner.