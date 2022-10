Lorient inarrêtable, Marseille cale et le derby pour Lille: résumé de la 10e journée de L1

Qui arrêtera le FC Lorient ? L'étonnante équipe de Régis Le Bris a enchaîné dimanche après-midi une sixième victoire consécutive en Ligue 1 (2-1), cette fois contre son voisin Brest, avec un doublé de Terem Moffi (24e, 53e). Soit les 7e et 8e buts cette saison du Nigérian, qui rejoint les stars parisiennes Kylian Mbappé et Neymar (8 buts) en tête du classement des buteurs.

Voilà les Merlus deuxièmes (25 points), à une longueur seulement du leader PSG (26 points), freiné samedi soir à Reims (0-0), et deux points devant Marseille (3e, 23 points), qui a concédé sa première défaite dans cette Ligue 1 samedi contre Ajaccio (2-1).

L'opération reste excellente pour Lorient car c'est la seule équipe, parmi les quatre premiers, à avoir gagné ce week-end: Lens (4e, 21 pts) a également chuté, s'inclinant dans le derby du Nord à Lille (1-0) avec un but sur penalty de Jonathan David (44e). Rageant pour les Lensois, qui perdent leur suprématie régionale en 2022 et leur invincibilité cette saison. Et dire que Florian Sotoca a raté un penalty (15e), sauvé par le gardien lillois Lucas Chevalier !

Monaco cinq sur cinq, Rennes enfonce Nantes

L'AS Monaco en vitesse de croisière: l'équipe de la Principauté a enchaîné une cinquième victoire de rang en L1 dimanche à Montpellier (2-0) grâce à Breel Embolo (45e+1) et Myron Boadu (80e), au terme d'un match plutôt maîtrisé. Les Monégasques sont cinquièmes (20 points), à six longueurs du leader parisien. "Physiquement, l'équipe a grandi. Collectivement, elle est plus concentrée, plus mature", s'est félicité l'entraîneur Philippe Clément.

Prochain adversaire pour les Monégasques en L1: la surprenante équipe de Clermont, qui a dompté Auxerre 2-1 grâce à Saîf-Eddine Khaoui (55e) et Grejohn Kyei (58e) et compte désormais 16 points (8e), un joli total dans sa quête du maintien.

Quant au Stade rennais, il a enfoncé son voisin nantais (19e de L1) dans le derby breton, grâce à Amine Gouiri (26e), Martin Terrier (80e) et une frappe limpide de Désiré Doué (84e), même si Joe Rodon a été exclu en fin de match (88e). L'équipe de Bruno Genesio est sixième (18 points) avant de défier le week-end prochain Lyon (9e, 14 points), qui a évincé dimanche son entraîneur Peter Bosz pour le remplacer par Laurent Blanc, ancien sélectionneur des Bleus en quête de rebond.

Nice dit ouf, Strasbourg enfin vainqueur

Bouffée d'oxygène pour l'entraîneur niçois Lucien Favre: l'OGC Nice a retrouvé des couleurs avec une victoire 3-2 contre Troyes, troisième succès des Aiglons dans cette Ligue 1, qui leur donne un peu d'air.

À l'Allianz-Riviera, les Niçois ont marqué par le défenseur italien Mattia Viti de la tête (2e) puis un penalty obtenu par Nicolas Pépé et transformé par Andy Delort (37e) à l'occasion de son 31e anniversaire. Pépé a ensuite alourdi le score (50e)... avant que Nice se mette en danger en fin de match après deux buts troyens.

Quoi qu'il en soit, les Niçois sont treizièmes (11 pts), devant Strasbourg (14e, 8 pts), qui a enfin gagné cette saison après neuf journées sans victoire! Le Racing s'est imposé 3-2 à Angers grâce à Kevin Gameiro (7e), Miha Blazic contre son camp (33e) et Habib Diallo (58e), alors qu'Adrien Hunou (11e) et Blazic (87e) ont entretenu en vain l'espoir angevin.