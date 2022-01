EXCLU - Laurent Blanc entraîneur de l'OL ? "J'y pense", répond Aulas

Laurent Blanc va-t-il finalement rejoindre le banc de l'OL ? En tout cas Jean-Michel Aulas y pense. Invité exceptionnel d'Europe 1 Sport, le mythique président de l'Olympique Lyonnais est revenu sur la possibilité de voir le champion du monde 98 diriger l'équipe de la capitale des Gaules.

"C'est un garçon qui a une expérience incroyable"

"J'y pense", avoue Jean-Michel Aulas au micro d'Europe 1 en évoquant Laurent Blanc. "Je l'avais vu longuement en Russie pour la Coupe du Monde et j'avais bien senti qu'il avait éventuellement cette capacité." Et si les choses ne se sont pas faites à l'époque, Juninho, directeur sportif d'alors ayant préféré Rudy Garcia pour entraîner l'OL, la situation a peut-être évolué. "C'est un garçon qui a une expérience incroyable. Je l'avais vu longuement en Russie pour la Coupe du Monde et j'avais bien senti qu'il avait éventuellement cette capacité."

Et si Jean-Michel Aulas conclut avec un énigmatique "sait-on jamais", il semble que la solution à Lyon pour sortir du ventre mou du classement, onzième de la Ligue 1 avec aucune victoire sur les cinq derniers matchs, s'appelle possiblement Laurent Blanc.