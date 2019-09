Lloris : "Il est important de lutter contre toutes formes de discrimination"

INTERVIEW

"Il est nécessaire d’avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu’ils croient l’être". En lâchant cette petite phrase jeudi dans la presse italienne, Lilian Thuram a déclenché une polémique qui est forcément parvenue jusqu’à Clairefontaine, où les Bleus préparent la rencontre face à l’Albanie, qualificative pour l’Euro 2020, samedi soir au Stade de France.

"Le football, c’est avant tout un sport qui rassemble"

"Chacun est libre de s’exprimer sur le sujet. Pour ma part, je ne vais pas entrer dans un débat", a d’abord éludé Hugo Lloris, invité de la matinale d’Europe 1 vendredi, avant de faire passer un message d’importance : "Je pense qu’il faut souligner qu’il est important de lutter contre toutes formes de discrimination, que ce soit dans le football ou même ailleurs. Il faut prendre des mesures, et ces mesures-là elles dépendent des grandes instances du football", a lancé le gardien et capitaine des Bleus.

"En tant qu’acteurs et joueurs, on reste avant tout à notre place et on reste concentrés sur le jeu. Nous avons des obligations, vis-à-vis de nos clubs, vis-à-vis de nos supporters, de performances mais également de faire vivre des émotions. Le football, c’est avant tout un sport qui rassemble", a rappelé Hugo Lloris. "En tout cas on ne se reconnaît qu’à travers ces valeurs-là, et non pas dans toute forme de discriminations. Il faut lutter contre ça."