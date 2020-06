Liverpool sacré champion d’Angleterre, 30 ans après

Tous les fans des Reds attendaient ce moment depuis 30 ans. Liverpool a été sacré champion d’Angleterre jeudi soir, grâce à la défaite de Manchester City sur la pelouse de Chelsea (2-1). Avec 23 points d’avance sur les Cityzens à sept journées de la fin, les hommes de Jürgen Klopp ne peuvent plus être rejoints et célèbrent ce sacre tant espéré par tout un peuple depuis 1990, date de leur dernier titre. Au passage, ils entrent définitivement dans la légende du club, un an après avoir remporté la Ligue des champions.

La fin de plusieurs décennies de frustration

Alors oui, ce titre en Premier League, acquis sans jouer et dans le lourd contexte du coronavirus, n’aura peut-être la même saveur qu’en temps normal. Oui, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et tous leurs partenaires de cette formidable équipe ne pourront pas le fêter avec leurs fidèles et bouillants supporters d’Anfield, en raison du huis clos décrété jusqu’à la fin de la saison. Mais, au terme d’un parcours époustouflant, avec une seule défaite jusqu’ici, ils ont mis un terme à des décennies de frustration et permis à tout un peuple de retrouver leur fierté.