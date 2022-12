Ligues des champions féminine : les Parisiennes en balade en Albanie (4-0)

Après s'être imposé à domicile lors de la dernière journée, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain a remporté une deuxième victoire face aux Albanaises de Vllaznia dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions. Les Parisiennes (7 pts, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite) conservent provisoirement la deuxième place du groupe A, deux points derrière Chelsea qui joue dans la soirée sur le terrain du Real Madrid (3e, 4 pts).

Sous la pluie de Shkodër, les Parisiennes ont archi-dominé la rencontre comme lors du match aller, malgré la mise au repos de quelques cadres. Un match difficile attend il est vrai les Parisiennes dimanche en championnat, sur le terrain des championnes d'Europe lyonnaises. Après dix journées l'OL est en tête du classement avec deux points d'avance sur Paris.

Deux buts par période

A Shkodër, le PSG a ouvert la marque sur un penalty transformé avec beaucoup de sang-froid par la capitaine Kadidiatou Diani (19e). Un penalty tout de même très sévère pour une main bien involontaire de Gresa Berisha (avertie sur l'action). Diani a ensuite réussi un doublé en reprenant sur la ligne de manière un peu confuse (et peut-être avec l'aide d'un bras) un centre de la gauche de Mertens (36e).

En seconde période, la Suissesse Ramona Bachmann a corsé l'addition d'une frappe en pleine lucarne (60e).

Sur la remise en jeu, l'Albanaise Megi Doci a tiré au but depuis le centre du terrain et la gardienne française Constance Picaud a intercepté in extremis le ballon sur sa ligne (61e). Picaud n'aura pratiquement rien eu d'autre à faire au cours de cette rencontre à sens unique. Magnaba Folquet, entrée en jeu en seconde période, a clos le score d'une belle frappe enroulée (81e).

Le Real à venir

Les deux prochains matches s'annoncent d'un tout autre calibre pour les Parisiennes: le Real Madrid le 16 décembre au Parc des Princes (0-0 à l'aller) puis Chelsea à Londres le 22 décembre. Les Anglaises ont infligé aux Parisiennes leur seule défaite cette saison, le 10 octobre, au stade Jean-Bouin (1-0).

Et Paris sera toujours privé de sa buteuse Marie-Antoinette Katoto qui récupère de sa grave blessure au genou droit en juillet à l'Euro.