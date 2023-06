Ligue Europa : les Toulousains vont-ils devoir y renoncer, malgré leur victoire en Coupe de France ?

Le Toulouse Football Club (TFC) pourra-t-il disputer la Ligue Europa la saison prochaine ? Dans les faits, les Toulousains peuvent y prétendre puisqu'ils ont gagné la Coupe de France. Mais le club de la ville rose pourrait bien être victime de son propriétaire, Redbird Capital Partners, un fonds d'investissement américain spécialisé dans le sport. Grâce à lui, le club toulousain enregistre de bons résultats depuis maintenant trois ans. Mais Redbird possède également dans son portefeuille l'AC Milan. Un problème pour le TFC.

Des ajustements possibles ?

En effet, selon les règlements de l'UEFA, qui gèrent le foot européen, un propriétaire n'a pas le droit d'engager deux équipes dans une même compétition. Alors on pourra avancer qu'avec Milan en Ligue des champions et Toulouse en Ligue Europa, les parois sont étanches. Mais les Italiens pourraient être reversés au fil des matches en Ligue Europa, potentiellement aux côtés des Toulousains. Impossible pour l'UEFA. Alors, seul l'AC Milan pourrait s'inscrire, la Ligue des champions bénéficiant d'une priorité sur la Ligue Europa.

La chambre de contrôle financier de l'UEFA va donc devoir trancher. A Toulouse, on veut rester confiant. Salzbourg et Ipswich avaient connu le même problème il y a quelques années. Mais grâce à des ajustements judicieux dans les organigrammes et les noms des clubs, les deux clubs avaient réussi à prendre part aux compétitions, et s'étaient même affrontés à plusieurs reprises.