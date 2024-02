Ligue Europa : les supporters rennais prêts à mettre le feu au stade San Siro

Ce jeudi, le stade rennais affronte Milan à San Siro en seizième de finale de la Ligue Europa. 8 à 10.000 Bretons vont faire le déplacement pour soutenir leur équipe. Des Rennais qui n'ont pas peur des kilomètres et qui comptent bien mettre de l'ambiance en famille et entre copains.

De la ferveur

Dernier verre pour Jacques, Tom et une vingtaine de copains de toujours, trentenaires et invétérés fans du Stade Rennais. Ils s'apprêtent à prendre le train direction Lyon avant de rejoindre le stade San Siro à Milan. "J'ai mes frangins, j'ai mes parents qui sont là-bas et j'ai mon oncle donc c'est vraiment multigénérationnel. Il y a beaucoup de femmes aussi. On est un club un peu à part et je pense que ça plaît et c'est pour ça qu'on plaît même quand on voyage. On est bien vu quand on arrive à l'étranger. Ils ne vont rien comprendre à l'ambiance qu'on va mettre ! Je me souviens que les Londoniens nous ont dit n'avoir jamais vu ça, autant de ferveur !", explique Jacques.

Il résume les objectifs de cette soirée milanaise en ces quelques mots : "On est là pour se faire bien voir, pour chanter, pour mettre l'ambiance et boire un coup avec les supporters adverses à la fin du match !".

"On est un peuple de voyageurs"

"À Rennes, on aime bien voyager, on est un peuple de voyageurs et on est contents d'aller se promener, d'aller faire la fête avec les gens. Je pense que ça ressemble beaucoup à ça, les supporters et les supportrices de Rennes", renchérit l'un de ses amis.

Une marée en rouge et noir, les couleurs également indissociables du Milan AC et des supporters qui misent sur leur sympathie pour surprendre un adversaire largement favori.