Ligue Europa : le beau geste des joueurs du FC Séville envers Sergio Rico, gravement accidenté

Les joueurs du Séville FC ont porté mercredi un tee-shirt de soutien à Sergio Rico, ancien joueur du club hospitalisé dans un état grave à la suite d'un accident de cheval, lors de l'échauffement avant la finale de Ligue Europa contre l'AS Rome. "Allez Sergio, nous sommes avec toi", pouvait-on lire sur le tee-shirt qu'arboraient les anciens coéquipiers du gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain. Sergio Rico, 29 ans, est hospitalisé depuis dimanche à la suite d'un accident de cheval en Andalousie. Un porte-parole du PSG a déclaré dimanche qu'il était "dans un état grave". Le club parisien, contacté par l'AFP, n'a plus fourni d'informations le concernant.

Selon plusieurs médias, le joueur, victime d'un traumatisme crânio-cérébral, a été admis dans une unité de soins intensifs de l'hôpital Virgen del Rocio de Séville et placé sous sédation et assistance respiratoire. Le PSG a annulé le traditionnel dîner de gala de sa fondation qui était prévu mardi "en raison de l'état de santé préoccupant de Sergio Rico", a précisé le club dans un communiqué diffusé mardi.

"Touchée par le drame"

"La situation actuelle requiert toute notre attention et nous contraint à renoncer à notre traditionnel gala", a déclaré de son côté Nasser Al-Khelaïfi, président du club et de la Fondation, ajoutant dans le même communiqué que "la grande famille du Paris Saint-Germain est profondément touchée par le drame". Le gardien espagnol, qui a rejoint le PSG en 2019, a reçu plusieurs messages de soutien de coéquipiers qui l'ont côtoyé ou le côtoient encore au PSG, dont Keylor Navas et Sergio Ramos.

"Je demande une chaîne de prière pour mon ami, s'il vous plaît, nous sommes ensemble ! Je t'aime", a écrit le premier, en prêt à Nottingham Forest, sur ses réseaux sociaux, accompagné d'une photo avec le gardien espagnol. Le second a déclaré pour sa part : "Je prie pour toi, mon ami…. Sergio Rico, toute ma force et ma foi sont avec toi." "Ne me laisse pas seule mon amour car je te jure que je ne peux pas, je ne sais pas, comment vivre sans toi. Nous t'attendons, ma vie, nous t'aimons tellement", écrivait son épouse Alba Silvat mardi sur Instagram.