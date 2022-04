Ligue Europa Conference : l'OM peut-il l'emporter contre le Feyenoord Rotterdam ?

Moment crucial pour l'Olympique de Marseille. L'équipe marseillaise joue l'un des matchs les plus importants de sa saison. Les Marseillais se déplacent aux Pays-Bas sur le terrain du Feyenoord Rotterdam pour la demi-finale aller de la Ligue Europa Conference, renommée également la petite Coupe d'Europe. L'OM, vainqueur de la Ligue des champions en 1993, n'est plus qu'à trois matchs d'un deuxième trophée européen.

48.000 places et 2.000 supporters marseillais

Et pour les Marseillais, l'ambiance promet d'être bouillante. Après le stade du PAOK Salonique en quarts de finale, l'OM va évoluer dans l'une des enceintes les plus chaudes d'Europe, le stade De Kuip. L'enceinte a une capacité de 48.000 places et devrait être ce jeudi soir à guichets fermés. Les 2.000 supporters Marseillais présents auront du mal à se faire entendre.

Le stade De Kuip stade est bien connu des Français, puisque c'est sur cette pelouse que l'Équipe de France a remporté l'Euro 2000.

"On joue une demi-finale"

Feyenoord compte dans ses rangs les hooligans parmi les plus dangereux d'Europe. Le club a déjà écopé cette saison de dix amendes par l'UEFA. Ce match entre deux clubs vainqueurs de la Ligue des champions s'annonce haut en couleur. Le club néerlandais développant un jeu offensif.

Il est de même pour l'OM. Pour Pape Gueye, milieu marseillais, les Marseillais sont prêts à relever le défi : "On a beaucoup de victoires. Maintenant, on reste concentré. Les matchs qu'on va jouer risquent d'être les plus importants de l'année, car on joue une demi-finale et on se bat pour la Ligue des champions. On est concentrés pour bien terminer ce qu'on doit faire ce soir", a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant match.

Le gardien Steve Mandanda devrait fêter son centième match européen et espère emmener l'OM en finale comme en 2018, lors de la Ligue Europa.