Ligue Europa Conférence : embourbé dans l'affaire Galtier, l'OGC Nice reçoit le FC Bâle

L'OGC Nice atteindra-t-il les demi-finales de la Ligue Europa Conférence ? Le club azuréen affronte les Suisses du FC Bâle en quart de finale ce jeudi soir. Un match à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport dès 21 heures. Nice est bien en ballottage favorable, même si l'affaire Galtier n'est jamais très loin.

"Le club est prêt à tout pour vivre une aventure extraordinaire"

Cette affaire a occupé une bonne partie des questions mercredi en conférence de presse. Christophe Galtier est soupçonné d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires vis-à-vis de certains de ses joueurs quand il officiait sur la Côte d’Azur. L'ancien entraîneur niçois dément fermement. Le parquet de Nice a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "discrimination". Il n'est donc pas évident pour son successeur de gérer une telle tempête tout en préparant un match potentiellement historique.

Mais Didier Digard l’assure, tout cela ne pénalisera pas son équipe. "Dans le vestiaire, c'est plus un sujet. D'un côté, oui, on ne peut pas nier que cette affaire prend de la place et prend la lumière. Mais de l'autre, j'ai vraiment le ressenti d'un club prêt à tout donner pour vivre une aventure extraordinaire", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

En route vers l'histoire ?

Dernier club français présent en Coupe d’Europe, l'OGC Nice a une occasion en or de découvrir les demi-finales d’une compétition continentale. Ce jeudi soir, le stade sera plein comme rarement, plus de 30.000 spectateurs seront présents. En revanche, il n'y aura pas de supporters du FC Bâle, interdits de déplacement pour des raisons de sécurité.

Le club suisse, furieux, dénonce l’arrogance française et a décidé de porter l’affaire en justice. Décidément, Nice n’avance pas dans la sérénité en ce printemps 2023.