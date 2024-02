Ligue des nations : l'équipe de France avec l'Italie, la Belgique et Israël

L'équipe de France de football a hérité de l'Italie, de la Belgique et d'Israël dans le groupe le plus relevé de la prochaine Ligue des nations, lors du tirage au sort effectué jeudi à Paris. Les joueurs de Didier Deschamps, en plein préparatifs de la phase finale de l'Euro (14 juin-14 juillet en Allemagne), participeront à cette compétition à partir de septembre, avant de se lancer dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

>> Plus d'informations à suivre...