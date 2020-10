Ligue des Nations : la France et le Portugal se neutralisent au Stade de France (0-0)

Pas assez tranchants, les champions du monde français ont concédé le nul aux champions d'Europe portugais (0-0), dimanche à Saint-Denis en Ligue des nations, quatre ans après le revers de l'Euro-2016 et huit mois avant de retrouver la Selecçao lors du prochain Championnat d'Europe.

Retour le 14 novembre

Dans un Stade de France quasi vide, les Bleus de Kylian Mbappé et les champions d'Europe en titre ont produit un beau spectacle auquel n'aura finalement manqué que les buts, malgré la présence sur la pelouse de deux des meilleurs attaquants du monde, le Parisien Kylian Mbappé et son idole Cristiano Ronaldo.

La France et le Portugal ont jusqu'à présent un parcours presque similaire dans cette Ligue des nations avec pour chacun une victoire en Suède et une autre à domicile contre la Croatie. Les Français restent coleaders de leur groupe de Ligue des nations, devancés par les Portugais à la différence de but. Ils les retrouveront le 14 novembre pour le match retour à Lisbonne, et le 23 juin à Budapest en clôture de la phase de groupes de l'Euro-2020, reporté d'un an.