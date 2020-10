EN DIRECT - Ligue des Nations : c'est parti entre la France et le Portugal !

EN DIRECT

Le remake d'un match aux souvenirs forcément douloureux : quatre ans après avoir vu filer l'Euro 2016 au profit du Portugal, l'équipe de France retrouve dimanche soir les coéquipiers de Cristiano Ronaldo pour une rencontre de Ligue des Nations. Au-delà de ces retrouvailles, le choc n'oppose rien de moins que les champions d'Europe aux champions du monde en titre, gage d'une rencontre au sommet disputée au Stade de France, théâtre de la désillusion française le 10 juillet 2016. Suivez la rencontre entre ces nations fortes du football mondial dans les conditions du direct sur Europe 1 et Europe1.fr.

France - Portugal : 0-0

Le point à la 10e minute : un début de match assez disputé. Les Français ont davantage le pied sur le ballon en ce début de match, mais les Portugais ne manquent pas d'agressivité dans les duels. Sur un ballon aérien, Ruben Dias est averti pour un coup sur la nuque d'Olivier Giroud. Le second meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France reste à terre mais reprend sa place, un bandage autour de la tête.

Le point au coup d'envoi : c'est parti au Stade de France ! L'arbitre de la rencontre sera l'Espagnol Carlos Del Cerro Grande.

Le point avant le coup d'envoi : qui est favori ? Après sa facile victoire contre l'Ukraine, mercredi (7-1), les Bleus s'avancent sereins et conscients de leur force, notamment offensive. Le Portugal est lui aussi en forme, avec deux victoires en deux rencontres en Ligue des Nations.

Le point sur l'enjeu : faire cavalier seul en Ligue des Nations. Le spectre de l'Euro 2016 ferait presque oublier que ce match n'est pas amical : le duel va départager les deux coleaders (6 points) du groupe 3 de la première division de la Ligue des Nations, cette compétition amicale dont le Portugal a remporté la première édition. S'imposer dimanche soir permettrait d'éloigner la perspective d'une relégation en deuxième division, alors que les deux autres pensionnaires du groupe, la Suède et la Croatie (0 points), se sont affrontés à Zagreb en début de soirée.

Le point sur les compositions : les Bleus au complet. Si le Portugal a perdu pour cause de contamination au Covid-19 son gardien lyonnais Anthony Lopes et son défenseur lillois José Fonte, les Bleus semblent au complet, entre jeunes prometteurs et cadres toujours efficaces. Antoine Griezmann, remplaçant et déjà buteur mercredi, est de retour dans le onze titulaire, comme Pogba, Raphaël Varane, Lucas Hernandez et Kylian Mbappé. Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot et N'Golo Kanté ont aussi une carte à jouer.

La composition de la France :

Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Rabiot, Kanté, Pogba - Griezmann, Giroud, Mbappé

Sélectionneur : Didier Deschamps La composition du Portugal :

Rui Patricio - Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - William Carvalho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Joao Felix, Ronaldo (cap.)

Sélectionneur : Fernando Santos

Le point sur les souvenirs : la France veut une (petite) revanche. Dimanche, il n'y aura certes pas les 80.000 spectateurs du 10 juillet 2016 mais seulement un millier, restrictions sanitaires obligent. Il n'y aura pas non plus de satanée 109e minute dans cette rencontre, ni d'Eder sous le maillot portugais, le buteur providentiel de l'Euro évoluant loin de la sélection depuis plusieurs années. Mais il y aura des souvenirs: Cristiano Ronaldo qui sort en larmes après 25 minutes de jeu, Blaise Matuidi effondré à la fin de la rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps qui retire sa médaille d'argent d'autour de son cou après la remise des trophées… "On n'a pas oublié l'Euro", glisse Paul Pogba, titulaire ce soir-là, tout comme Olivier Giroud, Hugo Lloris et Antoine Griezmann.