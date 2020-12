Ligue des champions : vainqueur à United, le PSG prend une option pour la qualification

Le Paris SG, victorieux de Manchester United (3-1) à Old Trafford mercredi en Ligue des champions, se retrouve en bonne position pour se qualifier en huitièmes de finale. Un doublé de Neymar (6e, 90e+1) et un but de Marquinhos (69e), contre un but de Marcus Rashford (32e), ont permis aux Parisiens de remporter un match électrique, terminé à 10 par les Red Devils.

Un match extrêmement tendu

Il a flotté comme un air de Lisbonne dans le Nord-Ouest de l'Angleterre. Le capitaine Marquinhos, deux fois buteur lors du "Final 8" portugais, a encore frappé au moment où ça comptait le plus. D'un but plein d'opportunisme (69e), le Brésilien a remis à l'endroit une équipe qui se dirigeait vers une énorme déconfiture, face à des Mancuniens dominateurs.

La suite a été une succession d'événements en sa faveur, avec cette réussite qui la caractérisait en août : expulsion de Fred (70e), sortie en grimaçant de Marcus Rashford (74e), et surtout le 3-1 par Neymar (90e+1). Si ce n'est pas une finale qui est au bout, les Parisiens sauront se contenter du billet pour les 8es qu'un nul contre le Basaksehir Istanbul, mardi, suffira à empocher. Un succès face aux Turcs, déjà éliminés, leur offrira même la première place.