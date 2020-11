Ligue des champions : "Tuchel n'a pas fait progresser le PSG depuis l'année dernière"

Thomas Tuchel est-il encore l'homme de la situation à Paris ? Après la défaite du PSG contre Leipzig, mercredi soir, lors de la 3e journée de la Ligue des champions, la situation de l'entraîneur allemand se dégrade encore un peu plus, alors que ses relations avec son directeur sportif Leonardo restent emprunte de défiance. Dans Europe 1 Sport, nos consultants n'ont en tout cas pas épargné le technicien, et pointent l'absence de progrès de son équipe.

Pour Nabil Djellit, journaliste à France Football, Thomas Tuchel est "démasqué". Rappelant que l'ex-coach du Borussia Dormund est "le premier de l'ère QSI à avoir perdu contre l'OM en 9 ans", mais aussi "le premier entraîneur à avoir perdu une finale de Coupe de France, contre Rennes", le journaliste prévient : "Je pense qu'il va être le premier entraîneur du PSG éliminé en phase de poules de la Ligue des champions sous l'ère QSI".

"On ne sait pas ce qu'est la patte Tuchel au PSG"

Reynald Pedros ne se montre guère plus indulgent avec celui qui a pourtant remporté deux championnats de France avec le PSG, pointant du doigt "une équipe pas du tout au point collectivement". Réclamant des "associations fortes" au milieu de terrain et en défense, le consultant d'Europe 1, ancien international, regrette le choix de Tuchel, très discuté depuis de longs mois, de placer Marquinhos au milieu de terrain. "Pour moi, l'association la plus forte derrière est Marquinhos-Kimpembe", dit-il. Mais le technicien a préféré titulariser en défense la recrue Danilo, pourtant milieu de terrain de formation. "Au milieu, Danilo est titulaire au Portugal, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il a des références. Et on ne le voit pas à ce poste-là", regrette-t-il encore. Et Nabil Djellit d'abonder : "On ne sait pas ce qu'est la patte Tuchel au PSG".

Marquinhos défend son coach. Après le match, au micro de RMC Sport, le Brésilien a pris la défense de Thomas Tuchel. "On a confiance en notre coach. Il faut qu'on travaille pour s'améliorer. Si les choses ne vont pas, ce n'est pas la faute du coach. Il ne faut pas chercher des excuses, quand on rentre sur le terrain", a-t-il notamment déclaré.

Jimmy Algerino, lui, estime que le parcours du PSG jusqu'en finale de la dernière Ligue des champions a "un peu caché" les problèmes de l'équipe. Sur ce genre de match, note-t-il, estimant "logiques" les critiques contre l'entraîneur, "on ne voit pas Tuchel". Selon notre consultant, l'Allemand "n'a pas fait progresser son équipe depuis l'année dernière". Et alors que les relations entre Tuchel et son directeur sportif Leonardo sont tendues, Jimmy Algerino pointe la responsabilité du coach. "Il s'est trompé de guerre", estime-t-il.

"Le tandem Leonardo-Tuchel ne peut pas durer"

À son tour, Guy Roux pointe les conséquences des mauvaises relations entre les deux hommes. "Le tandem Leonardo-Tuchel ne peut pas durer", estime l'ex-entraîneur de l'AJ Auxerre, "le PSG va souffrir tant qu'ils sont là tous les deux". Et de prévenir : "Dans ces cas là, c'est toujours le moins gradé qui s'en va."

Seul Gernot Rohr tient à défendre le coach du PSG. "C'est trop facile d'accuser maintenant l'entraîneur après cette défaite", s'agace-t-il, rappelant la bonne première mi-temps du club de la capitale et le penalty du break raté par Di Maria. Pour lui, Tuchel est encore l'homme de la situation.