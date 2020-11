Ligue des champions : le PSG battu à Leipzig, Rennes balayé par Chelsea

Le calvaire continue pour les équipes françaises en Coupe d'Europe : après Marseille mardi à Porto (3-0), Rennes et surtout le PSG ont subi une nouvelle défaite en Ligue des champions, respectivement surclassé par Chelsea (3-0) et crucifié par Leipzig (2-1), mercredi pour la 3e journée.

Paris se saborde dans le groupe H

La situation s'envenime pour Paris : battu par ses deux principaux rivaux (Manchester et Leipzig) dans son groupe de qualification, le PSG a grillé quasiment tous ses jokers. Et ce de manière très décevante, mercredi en Allemagne, avec une prestation marquée par des erreurs impardonnables à ce niveau. Penalty raté du buteur Angel Di Maria, main de Presnel Kimpembe dans la surface, carton rouge pour Idrissa Gueye puis ce même Kimpembe... La copie est inquiétante pour le vice-champion d'Europe, privé de son trident offensif Neymar-Mauro Icardi-Kylian Mbappé, blessés.

Réaliste pour cette revanche de la dernière demi-finale de Ligue des champions, Leipzig ne s'est pas fait prier pour s'imposer. D'abord grâce à l'ancien Parisien Christopher Nkunku, sans pitié pour son ex-club. Puis Emil Forsberg sur penalty. L'occasion était pourtant rêvée de revenir à hauteur en tête de groupe, après la défaite de Manchester United sur le terrain de l'Istanbul Basaksehir (2-1). Car les Mancuniens, eux aussi, se sont mis tous seuls en difficulté, à grands renforts de largesses défensives. Mais ils gardent la main dans la poule, trois longueurs devant Paris.

Chelsea sans pitié contre Rennes dans le groupe E

La mission s'avérait difficile, elle a vite viré à l'impossible pour les Rennais à Londres. Sans leur joyau Eduardo Camavinga, les Bretons ont vite rendu l'âme, concédant deux penalties à Timo Werner et un carton rouge à une équipe de Chelsea bienheureuse de voir les buts venir à elle aussi facilement. Après un nul contre Krasnodar et une défaite contre le Séville FC, Rennes est donc bon dernier du groupe E à égalité avec les Russes, et devra sans doute se résoudre à lutter pour la troisième place qualificative pour les 16es de Ligue Europa.

L'expérience de l'Europe, qui manque cruellement aux hommes de Julien Stéphan, n'échappe en revanche pas du tout à Séville. Menés et réduits à dix contre Krasnodar, les Andalous ont su retourner la situation pour s'imposer (3-2) et rester à égalité avec le club anglais en tête de groupe (7 points).