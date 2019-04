Ligue des Champions : Tottenham-Ajax ou le choc des inattendus

Qui aurait pu parier sur cette affiche ? Alors que l'on se dirigeait vers une demi-finale annoncée entre la Juventus Turin et Manchester City, l'Ajax Amsterdam et Tottenham ont complètement bouleversé la hiérarchie. Les Néerlandais ont fait tomber la Juve de Cristiano Ronaldo (2-1), après avoir écarté le triple tenant du titre, le Real Madrid, en huitièmes de finale, tandis que les Spurs ont éliminé les Citizens en quarts de finale, à l'issue d'un match totalement fou (4-3). L'affiche entre Tottenham et l'Ajax, inédite à ce stade de la compétition, regroupe donc les deux équipes sensations de cette Ligue des Champions. Et réserve un sacré suspense.

Tottenham veut s'offrir sa première finale

Voilà 57 ans que Tottenham ne s'était pas hissé en demi-finale de la Coupe aux grandes oreilles. Une longue attente que les hommes de Mauricio Pochettino veulent désormais ponctuer par une première finale de C1 dans l'histoire du club. Troisièmes de Premier League, les Londoniens sont cependant à la peine depuis leur qualification en demies. Ils ont subi deux défaites lors de leurs trois dernières rencontres de championnat, et ont mis en danger leur place dans le Top 4, pourtant synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mais à l'heure de recevoir l'Ajax, les coéquipiers du capitaine Hugo Lloris se savent attendus. En cas de qualification, ils affronteraient Liverpool ou Barcelone en finale, deux équipes qu'ils ont déjà bousculées ces deux dernières saisons.

Pour cette rencontre, le club londonien sera de nouveau privé de son meilleur buteur, Harry Kane, blessé à la cheville au cours du quart de finale aller. Lors de la double confrontation face à Manchester City, il avait été formidablement remplacé par Heung-Min Son, auteur de trois des cinq buts des Spurs. Problème : le Sud-Coréen est suspendu pour la réception de l'Ajax. Deux absences forcément préjudiciables, puisque Kane et Son ont, à eux deux, inscrit près de la moitié des buts de leur équipe cette saison (47 sur 101).

L'Ajax, jamais deux sans trois ?

C'est l'équipe que toute l'Europe envie. Jeunes et séduisants, les Néerlandais font revenir au premier plan un club historique du football européen, et ambitionnent désormais d'écrire leur nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de club. Après avoir sorti le Real Madrid et la Juventus Turin, l'Ajax Amsterdam rêve désormais d'une finale. Et c'est peut-être dès ce mardi que la décision pourrait se faire. Lors des deux tours précédents, c'est en déplacement que l'Ajax s'est montré décisif. D'abord à Madrid (4-1), puis à Turin (2-1), les coéquipiers de Frenkie De Jong, future pépite du Barça, ont étouffé leurs adversaires, avant de les faire craquer.

À Londres, ils tenteront de prendre un avantage, avant de recevoir les Anglais aux Pays-Bas, mercredi 8 mai. L'Ajax Amsterdam, quatre C1 au compteur, n'a plus disputé de finale de Ligue des Champions depuis 1996, et une défaite aux tirs au but contre la Juventus.