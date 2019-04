Ligue des champions : Tottenham-Ajax et Liverpool-Barcelone en demi-finales

Soirée d'anthologie en Ligue des champions ! Tottenham a éliminé Manchester City au bout d'un quart de finale retour d'anthologie, mercredi soir à l'Etihad Stadium. Malgré leur défaite (4-3), les Spurs créent un immense exploit et se qualifient pour la première demi-finale de C1 de leur histoire, grâce à leur victoire lors du match aller (1-0). Tottenham, qui a été sauvé par l'arbitrage vidéo à la dernière minute du temps additionnel, affrontera l'Ajax Amsterdam dans le dernier carré, pour une affiche aussi inattendue qu'alléchante.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Liverpool n'a laissé aucun suspense contre le FC Porto, en s'imposant facilement au Portugal (4-1), une semaine après avoir déjà gagné à l'aller (2-0). Les Reds, finalistes l'an dernier, joueront contre le FC Barcelone pour une confrontation aux allures de finale avant l'heure. Les demi-finales aller auront lieu les 30 avril et 1er mai, et les matches retour auront lieu les 7 et 8 mai.

La VAR qualifie Tottenham dans le temps additionnel. Le quart de finale entre les Citizens et les Spurs a livré un spectacle incroyable, avec sept buts et une intensité de tous les instants. Après un début de match canon et cinq buts en 21 minutes, la tension n'est jamais retombée sur la pelouse de Manchester, un temps qualifié lorsque Sergio Agüero, servi par le métronome belge Kevin de Bruyne, a marqué le but du 4-2 à la 59e minute.

Mais Fernando Llorente est venu propulser de la hanche le ballon du 4-3 (73e), validé après longue consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Les Citizens ont encore cru arracher la qualification dans le temps additionnel mais le but de Raheem Sterling a finalement été refusé... par la VAR (90e+3) ! Tottenham, qui se voyait déjà éliminé, s'est donc qualifié pour la première demi-finale de son histoire en Ligue des champions. La pilule aura sans doute du mal à passer pour le Manchester City de Pep Guardiola, encore une fois éliminé dès les quarts de finale, comme l'an passé (face à Liverpool).