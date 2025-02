Ligue des champions : quels adversaires potentiels pour le PSG et Lille en huitièmes de finale ?

Ce vendredi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2024-2025 se tiendra au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Le PSG et le LOSC, seuls représentants français à ce stade de la compétition, découvriront leurs adversaires pour cette phase décisive. Europe 1 fait le point.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2024-2025 est prévu ce vendredi, au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Ce tableau permettra aussi de connaître la finale de cette saison. Les fans attendent avec impatience ce tirage, qui promet des affiches passionnantes et des confrontations de haut niveau.

À quelle heure et où voir le tirage ?

D'abord, posons les bases. Le tirage au sort des huitièmes sera diffusé ce vendredi à midi pétante (heure de Paris) en direct sur le site officiel de l'UEFA et sur la chaîne Canal+ Foot. Les matchs aller se dérouleront les 4 et 5 mars, tandis que les matchs retour auront lieu les 11 et 12 mars 2025.

Le LOSC et le PSG, seuls clubs français en huitièmes

Deux clubs français sont qualifiés pour ces huitièmes de finale : le PSG et le LOSC. Pour Lille, leurs deux adversaires potentiels seront le Club Bruges ou le Borussia Dortmund. Les Belges ont offert des matchs mémorables face à l'Atalanta Bergame (2-1 ; 1-3). Les Allemands, quant à eux, ont su garder la tête haute face au Sporting Portugal (0-3 ; 0-0) pour se hisser en huitièmes. Contre Bruges, le LOSC peut s'attendre à une confrontation équilibrée. Mais face à Dortmund, le défi serait beaucoup plus relevé.

Pour le Paris-Saint-Germain, le challenge est nettement plus élevé. Il sera opposé soit au FC Barcelone soit à Liverpool. Lors de la compétition, les clubs espagnols et anglais n'ont subi qu'une seule défaite cette saison.

À noter que le tirage au sort de la Ligue Europa se déroulera également ce vendredi à 13 heures. L'Olympique lyonnais est le seul club français en lice pour les huitièmes de finale. Avec leur sixième place, les Gones pourraient affronter soit l'Union Saint-Gilloise, le PAOK, le Steaua Bucarest ou encore l'Ajax Amsterdam.