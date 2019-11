Ligue des Champions : Pour Guy Roux, "Lyon est une équipe qui a besoin de rustines"

Grâce à sa victoire, mardi soir, face au Benfica, l'OL remonte à la 2e place du groupe G avec 7 points, à deux longueurs du RB Leipzig, et compte trois points d'avance sur le Zenit Saint-Pétersbourg, qu'il affrontera lors de la prochaine journée. Mais si la bande à Garcia semble relever la tête après un début de saison plus que poussif, notre consultant Guy Roux n'a pas été emballé plus que ça par la prestation lyonnaise.

"Lyon cette année, c’est une équipe à claire voie, une équipe qui a besoin de rustines. Il manque une valeur générale. Ils ont des joueurs moins bons que les saisons précédentes. C’est une des plus faibles effectifs qu’ils ont eu”, a estimé l'ancien entraîneur d'Auxerre au micro d'Europe 1.