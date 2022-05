Ligue des champions : les supporters madrilènes sont sûrs de leur victoire en finale

REPORTAGE

Un match au sommet. Les supporters madrilènes, venus en nombre à Paris, attendent la finale de la Ligue des champions avec impatience. Devant le stade Bernabéu, Séraphin fait les cent pas pour vendre des écharpes aux couleurs du Real Madrid. Pour lui aucun doute, son club de cœur va remporter ce samedi soir sa 14e Ligue des champions.

"Ce sera l'une des meilleures finales de ma vie"

"J'ai regardé le match ici au stade, sur les écrans géants. Ce sera l'une des meilleures finales de ma vie. Je sais qu'on va gagner. Regardez : contre Chelsea, on perdait et on est remonté. Et contre Manchester, on perdait et on est remonté", explique-t-il, sûr de lui.

Et s'il est aussi confiant, c'est grâce à un certain numéro 9, Karim Benzema, que Séraphin verrait bien auteur d'un doublé ce samedi soir sur la pelouse du Stade de France. "Il sera heureux de jouer dans son pays, en France. Il faut qu'il prouve ce dont il est capable à Paris", analyse le supporter.

Karim Benzema, forcément pressenti par ses fans pour le Ballon d'Or

"On n'a pas besoin d'être dopé quand on a Benzema", approuve Ariel. Il rappelle en souriant que Madrid a renversé le PSG au match retour en huitième de finale. "Le Real va gagné 3-1 grâce à Benzema", lance-t-il. "Mbappé va nous regarder gagner la Ligue des champions et va voir un autre Français, Benzema, remporter le Ballon d'Or".

Kylian Mbappé, lui, promet de soutenir les Madrilènes contre Liverpool. Une déclaration qui n'inspire aux supporters du Réal qu'un soupir d'indifférence.