Ligue des champions : le PSG privé de nombreux joueurs pour affronter Leipzig

Débute ce mardi soir la 3e journée de Ligue des champions. Dans le groupe A, le PSG accueille Leipzig à 21h00 au Parc des Princes. Paris est en tête de sa poule avec 4 points, un de plus que Manchester City et Bruges, alors que Leipzig a perdu ses deux premiers matches. Mais le Paris Saint-Germain sera privé de plusieurs éléments importants ce mardi soir pour affronter l'équipe allemande.

A commencer par Neymar. Le Brésilien est revenu de sélection vendredi touché aux adducteurs. Il avait pourtant participé au début de l'entrainement lundi matin. Mais c'est ensuite que les choses se sont gâtées, comme l'a expliqué l'entraineur Mauricio Pochettino. "La priorité est la santé des joueurs et en l'occurrence ici, celle de Neymar. Il a ressenti une gêne et ça l'a empêché de faire la dernière partie de l'entraînement, à savoir la mise en place. Le staff médical a ensuite décidé qu'il n'était pas en mesure de figurer dans le groupe pour affronter Leipzig", a-t-il déclaré.

Le mélodrame Icardi

Paris sans Neymar, sans Di Maria, qui purge son 3e et dernier match de suspension, sans Paredes lui aussi blessé pendant la trêve internationale. Et à cela s'ajoute le mélodrame Icardi, qui s'affiche aux grands jours sur les réseaux sociaux. L'attaquant argentin en proie à des problèmes de couple avec sa femme et agent Wanda Nara, a manqué les deux derniers entrainements pour tenter de la reconquérir à Milan.

L'atmosphère n'est donc pas très saine autour de ce Paris Saint-Germain, à quelques heures d'un match de Ligue des Champions qui pourrait lui permettre d'augmenter son avance en tête du groupe A.