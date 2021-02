Ligue des champions : le PSG et Mbappé frappent un grand coup à Barcelone

Non, nous n'écrirons pas que le PSG est déjà qualifié après sa superbe et écrasante victoire sur la pelouse du FC Barcelone, mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions (4-1). Quatre ans après la "remontada", les Parisiens ont pourtant effacé une partie du traumatisme dans le sillage d'un Kylian Mbappé étincelant, auteur d'un triplé époustouflant (32e, 65e, 85e) et présent dans tous les bons coups.

Moise Kean, le jeune attaquant italien préféré à Pablo Sarabia au coup d'envoi, a donné plus d'ampleur au succès des siens (70e), qui prennent du même coup une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale. Les Barcelonais, qui confirment leur déclin sur la scène continentale, avaient pourtant ouvert le score sur un penalty contestable transformé par Lionel Messi (27e). Mais à moins d'une nouvelle "remontada", les espoirs blaugranas semblent bien maigres avant le match retour, le 10 mars prochain au Parc des Princes.

Mbappé remporte son duel à distance face à Messi

En l'absence de Neymar (blessé), tous les projecteurs étaient braqués sur ce duel entre la Pulga (puce) argentine et le prodige français... Mais le poing rageur de "Leo" sur la célébration de son but n'a pas effrayé le jeune champion du monde français. Et c'est bien Mbappé, du haut de ses 22 ans, qui en est sorti vainqueur.

Il a d'abord répliqué avec une frappe combinant puissance et toucher (32e), puis a enchaîné avec un autre but sur un ballon dont il a hérité dans la surface après un dégagement manqué par Gerard Piqué (65e), et a parachevé son récital avec un ballon brossé de l'intérieur du pied droit après une chevauchée de Julian Draxler (85e). Un match référence pour Mbappé et tout le PSG sur le plan continental, face à une des équipes les plus emblématiques de la scène européenne.