Ligue des champions : le PSG, au pied du mur, compte sur Kylian Mbappé pour se qualifier !

Le PSG veut renverser ce soir la montagne barcelonaise et compte beaucoup sur son attaquant star. Le club parisien espère un réveil de son facteur X pour renverser la situation. Kylian Mbappé, 39 buts cette saison toutes compétitions confondues avec le PSG mais auteur d’une prestation très médiocre au match aller, va tenter de s’illustrer.

"Mbappé ? Je le sens très motivé !" assure son coéquipier du PSG Hachraf Hakimi

Son ami, le défenseur marocain Hachraf Hakimi, de retour de suspension après avoir manqué le match aller, affirme que la star de 25 ans sera au rendez-vous comme il l’a expliqué mardi après-midi en conférence de presse à Barcelone : "Je le sens très bien, il est très motivé comme toute l’équipe. Je pense que c’est le moment de montrer qu’on est prêt et que l’on peut changer le résultat du match aller", assure-t-il devant les journalistes.

Pour Alain Giresse, Kylian Mbappé peut faire la différence dans ce match exceptionnel de Ligue des champions

Mais la star du PSG connait un gros trou d’air. Le numéro 7 parisien n’a marqué qu’un but lors de ses 6 derniers matchs, soit l’une de ses plus longues disettes depuis le début de sa carrière. Cela étant, Kylian Mbappé reste capable de battre une équipe à lui tout seul, affirme le consultant football d’Europe 1 Alain Giresse : "Le plus, dans toutes les circonstances des grands matchs, c’est Kylian Mbappé ! Il faut qu’il participe à l’élaboration du jeu et quand ça sera le moment, il pourra faire la différence comme lui seul sait le faire".

Kylian Mbappé jouera peut-être son dernier match avec Paris en Ligue des champions ce soir. L’attaquant, qui a annoncé son départ en fin de saison du club parisien, sait qu’une élimination sonnerait la fin de son aventure européenne avec le PSG. Mais le natif de Bondy n’a pas dit son dernier mot. Pour réussir sa mission, le numéro 7 parisien, sera aidé par son coéquipier, l’ancien barcelonais Ousmane Dembélé, buteur à l’aller. Après avoir subi l’affront de la Remontada en 2017, le PSG compte beaucoup sur Kylian Mbappé pour surprendre son éternel rival catalan.

Le FC Barcelone en forme mais…

Le Barça reste sur 6 victoires de suite dont un succès le week-end dernier à Cadix. L’équipe emmenée par Robert Lewandowski, 2ème de Liga, mise beaucoup sur la Ligue des champions. Pour ce match retour, deux joueurs clefs de Barcelone manqueront à l’appel : le capitaine Sergi Roberto et Andreas Christensen, buteur à l’aller, seront suspendus. Le match ne se déroulera pas au Camp Nou, le stade étant en réfection mais au stade olympique du Montjuïc, plus petit, là aussi un avantage pour le PSG

1.500 fans parisiens ont quitté hier soir Paris pour rallier Barcelone où ils espèrent assister à une qualification du PSG en demi-finale. La dernière fois que Paris a atteint le dernier carré, c’était en 2021.