Ligue des champions féminine : le PSG et Lyon se qualifient en demies, et s'y affronteront !

Cocorico à Bilbao! Lyonnaises et Parisiennes ont rendez-vous mercredi en demi-finale de Ligue des champions après leur difficile qualification samedi contre le Bayern et Arsenal (2-1), un duel tricolore épicé que l'OL multi-titré aborde en favori. Les deux locomotives du football féminin en France ont charbonné pour arriver à destination, mais l'essentiel a été acquis et il y a aura forcément un des deux représentants en finale le 30 août à Saint-Sébastien.

Une revanche de l'OL sur le Bayern Munich

Face aux Allemandes, les quadruples championnes en titre lyonnaises ont souffert, mais s'en sont sorties sur des buts de Nikita Parris (41e) et Amel Majri (59e). Leur ex-coéquipière Carolin Simon a réduit la marque (64e) dans ce quart de finale très accroché à Bilbao.

Malgré ce scénario crispant, le club de Jean-Michel Aulas, présent à Bilbao, s'est offert une petite revanche contre le Bayern, bourreau des Lyonnais en demi-finale de Ligue des champions messieurs.

A Saint-Sébastien, autre ville hôte du "Final 8" de la C1 dames, le PSG a aussi eu des difficultés contre Arsenal. Mais les Londoniennes ont craqué devant Marie-Antoinette Katoto, buteuse (15e) puis passeuse décisive envers Signe Bruun (77e). Bethany Mead (39e) avait égalisé avant la pause.

Les Lyonnaises favorites face au PSG ?

L'affiche de mercredi contre le PSG promet de faire des étincelles entre deux équipes qui se sont tirées la bourre cette saison jusqu'à l'interruption définitive du championnat en mars pour cause de pandémie de coronavirus.

Classique de la D1 féminine, le choc n'est pas inédit en Coupe d'Europe où il a toujours tourné en faveur des Lyonnaises, notamment lors de la finale de 2017 conclue aux tirs au but. Plus récemment, le 9 août, les Lyonnaises ont pris le meilleur sur leurs rivales en finale de Coupe de France, là aussi à l'issue d'une rencontre disputée conclue dans la séance fatidique.

"Le match était très serré, c'était très ouvert, n'importe qui aurait pu gagner. On s'est amélioré, on se rapproche d'elles et on peut les défier pour un titre, sans aucun doute", assurait cette semaine auprès de l'AFP la gardienne du PSG Christine Endler. On verra mercredi si l'avenir lui donne raison.