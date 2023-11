Ligue des champions : des affrontements éclatent entre supporters en marge de PSG-Newcastle

Rencontre décisive ce mardi soir au Parc des Princes entre le PSG et Newcastle. Les deux équipes ont tout intérêt à s'imposer pour entrevoir une qualification en 1/8e de finale de la Ligue des champions et, en dehors du terrain, le duel a déjà commencé, mais pas de la meilleure des manières. Selon la police, un début de bagarre a eu lieu lundi soir dans le 2e arrondissement de Paris, devant un débit de boissons, entre fans des deux équipes.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos diffusées montrent des images d'affrontements entre les deux camps. Devant un bar, on voit des hommes, tout de noir vêtus, jeter des tables, des chaises et même des fumigènes en direction des fans de Newcastle. Selon les informations d'Europe 1, aucun blessé n'est à déplorer, mais, selon la police, les forces de l'ordre sont intervenues et ont interpellé six individus, dont quatre fichés S, suivis par les services de renseignement.

27.11.2023, Hooligans PSG attacked Newcastle fans before tomorrow match https://t.co/Fjy3xrlEmQpic.twitter.com/yqRTB7xHon — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 27, 2023

"Pas de surprise"

"Il n'y a pas de surprise parce que, finalement, les Anglais disent 'On a éradiqué le hooliganisme' ce qui est faux. Et pas de surprise non plus pour les Parisiens parce qu'avec le retour des supporters dans les tribunes, on sentait une petite tension monter depuis quelque temps. Et les rassemblements se faisaient plutôt dans des déplacements à l'extérieur", décrypte Dominique, spécialiste du hooliganisme et professeur à l'institut politique de Fontainebleau.

Auprès d'Europe 1, le club parisien indique que le dispositif de sécurité prévu pour le match de ce mardi soir reste inchangé. En dépit des incidents, 2.000 fans anglais seront en tribunes dans les travées du Parc des Princes.