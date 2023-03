Ligue des champions : derniers réglages pour des Parisiens confiants avant le match retour face au Bayern

Dernière répétition pour le Paris Saint-Germain à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Défaits 1-0 à domicile au match aller, les hommes de Christophe Galtier sont dans l'obligation de s'imposer en terre bavaroise pour se hisser en quart de finale. Ce mardi, les Parisiens ont effectué une dernière séance d'entraînement à l'Allianz Arena, l'imposant stade du Bayern pouvant accueillir 75.000 spectateurs.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont débuté par petit groupe dans la bonne humeur sur une magnifique pelouse qui vient tout juste d'être refaite. Hormis Neymar, forfait jusqu'à la fin de la saison et Presnel Kimpembe également indisponible, les principaux cadres sont bel et bien présents. À commencer par le défenseur Marquinhos, victime d'une déchirure intercostale ou encore le Marocain Achraf Hakimi, pourtant mis en examen pour viol.

"On a retrouvé un peu de repères"

Malgré leur retard d'un but, les joueurs de la capitale se disent convaincus de pouvoir renverser la situation. "Je pense qu'arriver à un match comme ça avec de la confiance, c'est très important. Après la défaite au match aller, on s'est parlé, on savait qu'on devait faire plus et on a signé trois victoires en trois matches. On a retrouvé un peu de repères mais la vérité, ce sera demain. C'est sur le terrain qu'on peut montrer qu'on est bien, qu'on est fort et qu'on peut gagner ici", a déclaré en conférence de presse le milieu italien Marco Verratti.

Preuve de l'importance de cette rencontre : le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a assisté à l'entraînement ce mardi et sera présent mercredi soir dans les travées de l'Allianz Arena pour le match le plus crucial de la saison pour le club de la capitale.