Ligue des Champions : défaite et tensions en tribunes pour l’OM face à Tottenham

L'OM s'est battue pour son premier match en Ligue des champions. Mais ce mercredi, le club bleu et blanc s'est incliné 2-0 face aux Hotspur. Le coup d'envoi de la deuxième mi temps du match opposant les Marseillais à Tottenham n'avait été donné que depuis deux minutes lorsque les Londoniens ont marqué le premier but.

L'OM était en confiance après un premier acte très prometteur - trop peut être. L'équipe prend un carton rouge et tiendra jusqu'au dernier quart d'heure, avant de craquer sur deux coups de tête du Brésilien Richarlison.

Un dénouement frustrant et rageant, sans doute, mais aussi une bonne leçon pour le défenseur Eric Bailly. "Dommage pour ce carton rouge sur la seconde période...", a estimé le défenseur. "Après, on était vraiment dans la souffrance et je pense qu'on a craqué à la fin contre cette équipe de Tottenham. Déjà à onze, ce n'est pas facile, alors à dix... c'était vraiment compliqué."

Dans les tribunes, des tensions en fin de match

Marseille est défait mais Marseille est digne de la Ligue des champions... sur le terrain, au moins. Car dans les tribunes, la fin de match a été marquée par de nouveaux et consternants incidents avec une banderole LGBT arrachée, des jets de projectiles et un fumigène lancé du parcage marseillais vers les supporteurs anglais.

L'OM risque gros à quelques jours de la réception de Francfort. Un rendez-vous déjà redouté par les autorités.