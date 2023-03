Ligue des champions : de retour sur le banc, Conte espère «transmettre son énergie» à Tottenham

Après avoir récupéré d'une opération, l'entraîneur de TottenhamAntonio Conte va faire son retour sur le banc de son équipe pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre l'AC Milan, ce mercredi (0-1 à l'aller). Opéré le 1er février pour se faire retirer la vésicule biliaire, Antonio Conte avait essayé de revenir dès le 14 février, lors du match aller, avant de devoir prolonger un peu sa convalescence.

S'il a toujours été en contact avec l'équipe et son adjoint Cristian Stellini, qui le remplaçait sur le banc pour les matches, "être présent est totalement différent", a-t-il admis mardi lors de la conférence de presse d'avant-match. "Je remercie tout le staff qui a fait un très bon travail. Et aussi les joueurs. Être sans coach pendant trois semaines n'était pas facile. Je le sais mais je suis de retour, je suis vraiment content", a-t-il ajouté. Il a reconnu qu'il avait sous-estimé le temps nécessaire pour récupérer, quand il avait essayé de revenir dès le mois de février.

"Je vais mieux"

"Maintenant je vais mieux et j'ai récupéré mon énergie. Je dois encore reprendre un peu de poids, mais pour le reste, tout est OK", a-t-il précisé. "J'ai beaucoup d'énergie et je vais essayer de transmettre mon énergie à mes joueurs parce que c'est un match important pour nous", a-t-il encore poursuivi.

L'attaquant Son Heung-min a confirmé que Conte "amenait une énergie positive pour l'équipe". "Depuis (son retour) hier, on peut ressentir à nouveau son énergie et sa passion. S'il est sur le bord de la touche, je pense que les joueurs seront plus à l'aise et cela nous donnera un élan incroyable", a souligné Son.

"Match de caractère"

Le retour sur le banc de Conte sera "une valeur ajoutée pour eux", a aussi admis l'entraîneur milanais Stefano Pioli à son arrivée à Londres en soirée. "Mais au-delà de Conte, on va trouver un adversaire prêt et motivé, au vu de l'importance de cette rencontre", a-t-il souligné en conférence de presse.

Il s'attend à un Tottenham "plus agressif" qu'à l'aller dans un "match de caractère" et devant un public "bouillant". Mais "on y est habitué et on veut vivre ce genre d'émotions", a assuré Pioli. "On a un petit avantage, mais on ne doit pas chercher à gérer, on doit essayer de marquer. On va essayer de le faire en tentant de surprendre notre adversaire, qui peut nous laisser des espaces", a estimé l'entraîneur. Concernant les incertitudes entourant le milieu espagnol Brahim Diaz, le buteur de l'aller touché à un genou, et l'avant-centre français Olivier Giroud, grippé, Pioli a assuré que tous deux étaient en mesure de débuter.