Ligue des champions : cap sur les huitièmes, un gros d'Europe guette le PSG

Bousculé sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain l'a aussi été sur la scène nationale dimanche lors de la 16e journée à Lille (1-1), manquant l'occasion de creuser son avance en tête de la Ligue 1. Déjà assuré de terminer l'année en tête du championnat, le PSG (39 points) n'est pas parvenu à profiter pleinement de la défaite de son dauphin Nice au Havre (3-1) samedi, mais il a tout de même cinq points d'avance devant les Aiglons.

Quatre jours après son match nul dans le stress à Dortmund (1-1) qui l'a qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Paris n'a pas plus rassuré à Lille qu'en Allemagne.

La Real Sociedad, le meilleur tirage

Les joueurs auront d'ailleurs la tête à l'Europe, ce lundi. À Nyon, en Suisse, le PSG risque encore d'hériter d'un grand nom du football européen comme adversaire en huitième de finale de la Ligue des champions, dont le tirage au sort s'effectue à 12h00. Le meilleur tirage pour le club parisien serait la Real Sociedad, le club basque, qui a réalisé une petite sensation en terminant premier de son groupe devant l'Inter Milan.

L'actuel sixième du championnat espagnol participe pour la cinquième fois seulement à la Ligue des champions. Mais une autre équipe espagnole semble être à la portée du PSG. Et surprise, il s'agit du FC Barcelone, assure le consultant football d'Europe 1 Alain Giresse.

"Même s'ils sont en train de remettre une équipe en route, je pense que ce n'est pas encore le grand Barça. Ce serait possible pour le PSG de se qualifier", assure l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

À l'inverse, l'épouvantail de ce tirage serait Manchester City. Le tenant du titre, emmené par le redoutable attaquant Erling Haaland, est au-dessus du lot, même s'il connaît un passage à vide. Parmi les dernières possibilités, d'autres grands clubs européens : Real Madrid, Bayern Munich, Arsenal ou encore l'Atletico de Madrid. Paris aura le gros inconvénient de jouer le match retour de ces huitièmes de finale à l'extérieur. Les huitièmes de finale aller se joueront les 13, 14, 20 et 21 février, et les matchs retour les 5, 6, 12 et 13 mars.