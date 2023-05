Ligue des champions : au pied du mur, l'AC Milan doit aussi affronter la colère de ses tifosi

Il y a tout juste un an, l'AC Milan renouait avait son glorieux passé en décrochant le titre de champion d'Italie. Une liesse populaire qui semble aujourd'hui bien lointaine. Avant d'affronter l'Inter Milan ce mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions, les coéquipiers d'Olivier Giroud traversent une période bien délicate sur le plan sportif.

Seulement 5e de Série A, les rossoneri se sont inclinés ce week-end sur la pelouse de La Spezia, modeste 17e du championnat (2-0). Après cette huitième défaite cette saison, les supporters ont passé un savon à leurs joueurs et des menaces auraient été proférés. Pas sûr qu'il s'agisse de la meilleure méthode pour remobiliser ces Milanais qui, dans quelques heures, devront remonter un handicap de deux buts face à leur voisin honni de l'Inter pour espérer décrocher une place en finale de cette Ligue des champions.

"On doit tous tirer dans le même sens"

Le milieu international italien de l'AC Milan, Sandro Tonali, préfère calmer le jeu et annoncer la couleur : "Il ne reste plus qu’un match désormais. Notre boulot, c’est d’être à 1000 pour cent, de tout donner. Quant aux supporters, ils ont toujours été proches de nous. Ils nous donnent une force incroyable. On doit tous tirer dans le même sens et rester unis".

S'il parvenait à renverser la situation face aux nerazzurri, l'AC Milan se qualifierait pour sa 12e finale en Ligue des champions. Avec Olivier Giroud mais aussi Mike Maignan, Theo Hernandez ou encore Pierre Kalulu, elle aurait une forte consonnance tricolore. Mais ce sont pourtant les Intéristes, excellents au match aller, qui seront les favoris ce mardi soir dans un stade Guiseppe Meazza encore plus bouillant et coloré que jamais.