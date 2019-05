Ligue 2 : Mickaël Landreau n'est plus l'entraîneur de Lorient

Mickaël Landreau n'entraînera plus le FC Lorient après une résiliation "à l'amiable" de son contrat, a annoncé samedi le club qui a terminé vendredi 6ème de Ligue 2 et raté pour la deuxième saison de suite la montée.

Le "nom du prochain entraîneur (sera annoncé) dans les semaines à venir", précise le FC Lorient dans un communiqué. "Cette décision clôt une réflexion partagée depuis quelques semaines", précise encore le club qui a salué le "professionnalisme, engagement et sérieux" de l'ancien gardien de but international au cours de ses deux saisons dans le Morbihan. Malgré leur succès 3-2 vendredi au Havre, les Merlus, avec 63 points, ont été devancés à la différence de but par Lens (+21 contre +10) qui a pris la cinquième place, la dernière permettant d'avoir encore une chance d'accéder à l'élite.

Mickaël Landreau était conscient d'être très menacé

Arrivé en 2017 avec un contrat de trois ans, plus une en option en cas de montée, Landreau avait déjà raté l'objectif la saison dernière en terminant 7ème pour sa première année en tant qu'entraîneur. "Je suis le responsable sportif, donc ma responsabilité est engagée. C'est logique que je sois en première ligne. Sinon, il ne faut pas faire ce métier. Ça fait partie du poste d'entraîneur, du haut niveau", avait déclaré Landreau vendredi après le match, conscient d'être très menacé.