Ligue 2 : grâce à sa victoire sur Rodez (1-0), Le Havre tout proche de l'élite

Longtemps maladroit et malchanceux, Le Havre a finalement bénéficié d'un but contre son camp pour battre Rodez (1-0) à domicile lundi lors du dernier match de la 34e journée de Ligue 2, faisant un pas de plus vers la Ligue 1. Les Normands conservent leur avance de six points (71 au total) en tête du championnat devant Bordeaux et de neuf points devant Metz à quatre journées de son terme.

Leur accession à l'élite semble inéluctable : ils ont enchaîné une 32e rencontre sans défaite, égalant un record établi par le CS Sedan en 1955. Leur dernier revers remonte au 6 août 2022, lorsqu'ils avaient été défaits par Valenciennes lors de la deuxième journée (1-0).

CSC libérateur

Lundi, ils ont semblé ne jamais pouvoir ouvrir le score, malgré une première période largement dominée. En cause, le gardien ruthénois, Lionel Mpasi, qui a sorti le grand jeu pour s'opposer aux plans havrais (26e, 28e, 39e). Le portier a même arrêté un pénalty du capitaine normand Victor Lekhal. Outre la belle performance de Mpasi, le HAC a aussi fait preuve de malchance, faisant vibrer à trois reprises les montants de Rodez (16e, 33e, 35e).

Vainqueurs au bout du suspense, les joueurs de Luka Elsner s'en sont remis à un coup du sort favorable : Antoine Valério a marqué contre son camp de la tête à la suite d'un corner (88e).