Ligue 1 : Toulouse reprend du service après sa victoire en Coupe de France

Le club toulousain prévoit de présenter le trophée de la Coupe de France à ses supporters après le match face à Lens et célébrer ses héros après le succès acquis face à Nantes (5-1), ce samedi 29 avril. Il faudra bien remettre le pied à l’étrier. Dans quel état ? C’est l’inquiétude de Philippe Montanier, l’entraîneur du TFC, assez mécontent de la programmation du match.

L'importance de l'équité sportive

"Je pense qu’il faut être vraiment vigilant sur ce que l’on appelle "l’équité sportive". Je pense que Marseille et Monaco doivent être fou furieux de voir que l’on offre la possibilité à Lens de jouer deux jours après eux. On aurait aimé jouer comme Nantes le mercredi. Forcément, avec une journée de récupération en plus, on aurait eu un peu plus d’énergie", témoigne le coach vainqueur de la dernière Coupe de France.

Un coup de bluff pour Franck Haise. L’entraîneur d’un Racing Club de Lens en pleine bourre s’attend à souffrir sur la pelouse du Stadium. "On joue une équipe qui est sur une très belle dynamique. Elle est euphorique, je m’attends à un match compliqué. Ce qui m’importe surtout, c’est ce qu’on va devoir faire pour être à la hauteur", déclare l'entraîneur du Racing Club de Lens. Lens qui a deux bonnes raisons de l’emporter ce soir au Stadium. Prendre 8 pts d’avance sur Monaco, 4e, dans la course à la Ligue des Champions, mais surtout revenir à une longueur de l’OM, que les Sang et Or retrouveront samedi.