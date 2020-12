Quand Gérard Houllier confiait son optimisme pour le foot français sur Europe 1

ARCHIVES

Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l'équipe de France, manager de Liverpool et de l'Olympique lyonnais, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les informations de l'Equipe, il venait de subir, à 73 ans, une nouvelle opération de l'aorte. Au fil d'une année marquée par la crise sanitaire qui a paralysé le monde du football, le conseiller de l'OL avait fait valoir son optimisme et son regard tourné vers l'avenir.

Au micro d'Europe 1 en mai dernier, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France affirmait que "le football français sera celui qui se rétablira peut-être le mieux grâce à la formation des jeunes, grâce à leur qualités et à leurs jeunes talents", tout en concédant qu'il lui faudrait au moins deux ans pour se relever.

Espoir en la jeunesse

C'est ainsi sur les jeunes que Gérard Houllier plaçait tous ses espoirs. "Les Japonais ont l’habitude de dire : 'La crise c’est une opportunité'", poursuivait-il sur Europe 1.

"L’argent, il n’y en a plus, ou très peu. Il y a des recettes qui ne sont pas arrivées, les clubs vont être un peu plus démunis, et ils vont se tourner vers les centres de formation, qu’ils utilisent parfois un peu trop timidement ou hâtivement. Mais vous verrez, ce sera grâce à la qualité des joueurs, qui est exceptionnelle, que nous sortirons vainqueurs de cette crise qui est un challenge, un défi. Mais je pense qu’on va y arriver", développait l'ancien sélectionneur au micro de Lionel Rosso, dans Europe 1 Sport.

Le football jusqu'à la fin

Consacrant sa vie au football depuis 1973, quand à 26 ans il quitte son poste de professeur pour devenir entraîneur-joueur du Touquet AC, il a notamment remporté trois fois le championnat de France (avec le PSG en 1986 et Lyon en 2006 et 2007) ainsi que la Coupe UEFA en 2001 avec Liverpool. Gérard Houllier a, au cours de l'année passée, été une voix forte dans le débat qui a entouré la reprise des compétitions de football stoppées net par la crise sanitaire.

"J’étais étonné, les pouvoirs publics n’ont jamais évoqué le sport dans toutes les interventions. Ce n’est qu’à la dernière intervention d'Édouard Philippe qu’on a dit 'les manifestations sportives sont évidemment finies'", avait-t-il grondé. "Je pense que le sport représente énormément pour un pays, pour tous les pays".