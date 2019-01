Ligue 1 : Paris écrase Guingamp 9-0, un record

Les "Titis" ont pris leur revanche. Dix jours après la retentissante claque au Parc des princes en Coupe de la Ligue (1-2), le PSG retrouvait ce samedi son tombeur, Guingamp, avec comme objectif de rasseoir son autorité sur la Ligue 1, pour le compte de la 21e journée. Et la bande à Tuchel n’a pas tremblé.

Le PSG a écrasé Guingamp (9-0), un record à domicile, mais a perdu son milieu de terrain Marco Verratti, blessé à la cheville gauche, à moins d'un mois du choc contre Manchester United en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Neymar, Mbappé, Cavani et Meunier. Les Parisiens, qui ont été éliminés par Guingamp en Coupe de la Ligue, ont pris leur revanche grâce à un doublé de Neymar (12e, 68e), des triplés de Mbappé (38e, 45e, 80e) et Cavani (60e, 67e, 76e) et un but de Meunier (83e). C'est la plus large victoire de l'histoire du PSG au Parc des Princes en championnat.

Tranquille leader. Avec deux matches de plus à disputer, le PSG, tranquille leader, compte 13 points d'avance sur Lille, 2e, alors que Saint-Étienne, 3e, est relégué à 17 longueurs.