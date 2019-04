Ligue 1 : Montpellier peut rêver d'Europe, Rennes s'en éloigne

Montpellier se relance dans la course à l'Europe. Battu à Nice la semaine dernière, les Héraultais ont battu Toulouse (2-1), dimanche après-midi lors de la 32e journée de Ligue 1, pour revenir au contact des places européennes. Le MHSC, porté par des buts de Skhiri (55e) et Camara (77e), compte désormais 48 points et revient à trois longueurs de l'OM (51), et deux de Saint-Étienne (50), qui joue en fin d'après-midi contre Bordeaux.

Rennes a, au contraire, sans doute dit adieu à ses derniers espoirs de disputer à nouveau la Ligue Europa la saison prochaine. Les Rennais, dominateurs, ont concédé le nul contre Nice (0-0), malgré deux poteaux (Ben Arfa et Hunou) et une transversale (Hunou). Les Bretons, 10e avec 43 points, sont désormais distancés. Nice, 8e avec 48 points, reste dans le coup pour la quatrième et la cinquième place.