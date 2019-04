Ligue 1 : les résultats de la 32e journée

Deux semaines après une finale de Coupe de la Ligue soporifique (0-0), Strasbourg et Guingamp se sont à nouveau affrontés samedi. Et cette fois, les deux équipes ont offert du grand spectacle, avec un spectaculaire match nul (3-3) au stade de la Meinau, lors de la 32e journée de Ligue 1.

L'En Avant a mené deux fois au score, avant de se faire rejoindre et d'être dépassé par le Racing grâce à un doublé de l'attaquant Ajorque et un but de Prcic. Sorbon a finalement égalisé à quelques minutes de la fin (87e), offrant un point crucial aux Guingampais dans la lutte pour le maintien. Les Bretons remontent à la 19e et avant-dernière place (24 pts), à un point de Dijon, barragiste (25 pts). Les Strasbourgeois sont 9e, avec 44 pts.

Caen à nouveau dernier. Caen a réalisé la mauvaise opération du soir, en s'inclinant à domicile contre Angers (1-0). Les Caennais, surpris par un but de Reine-Adelaïde (61e), retrouvent la dernière place (23 pts), à un point de Guingamp et à deux de Dijon. Enfin, dans le dernier match de la soirée, Monaco et Reims se sont séparés sur un nul (0-0). Avec 32 pts, les Monégasques (16e) conservent sept points d'avance sur la place de barragiste. Les Rémois restent 6e, avec 48 pts.