Ligue 1 : l'OM sous tension avant son match à Rennes ce dimanche

L'Olympique de Marseille peut-il plonger dans la crise dès ce week-end ? Après le revers contre le Paris Saint-Germain et l'incroyable élimination en Coupe de France contre Annecy, les Marseillais doivent se raccrocher à leur dernier objectif : se maintenir sur le podium. Ce dimanche, lors de la 26e journée de Ligue 1, les Olympiens se déplacent à Rennes et veulent empêcher le PSG de prendre le large, vainqueur de Nantes samedi avec le 201e but de Kylian Mbappé pour le club de la capitale, un record dans l'histoire de Paris.

"Il ne faut surtout pas lâcher"

Ces Olympiens, pourtant favoris pour soulever une première Coupe de France depuis l'ère Jean-Pierre Papin, doivent être meurtris mais sont obligés de rebondir. "C'est la pire défaite de ma carrière", confie la star chilienne Alexis Sanchez, qui appelle ses coéquipiers à la révolte. "Je n'ai pas vraiment d'explication à tout ça. Je pense qu'il faut que l'on reste concentré sur le terrain. Il ne faut pas laisser souffler les adversaires. Il ne faut surtout pas lâcher. Les joueurs doivent comprendre qu'il faut être à 200%, pas à 10 ou 20 mais à 200%. Je ne suis pas venu à Marseille pour prendre des vacances au soleil mais pour gagner", affirme l'attaquant marseillais.

Mais attention au classement, les Olympiens peuvent sentir sur leur nuque le souffle de l'AS Monaco mais aussi de Lens, deux points seulement derrière eux. Une défaite et l'OM pourrait chuter du podium ce week-end.