Ligue 1 : Lille sort la tête de l'eau, Monaco continue de couler

Il s'en est passé des choses, samedi soir lors de la 22e journée de Ligue 1. Lille, qui restait sur trois défaites de suite, s'est relancé en renversant Strasbourg (2-1), au stade de la Meinau. Les Lillois, rapidement menés en première période, ont réagi en deuxième période avec des buts de Gabriel et Osimhen. Les Dogues passent provisoirement à la quatrième place (34 pts), à six points de Rennes (40 pts).

Monaco a probablement dit adieu au podium après sa troisième défaite de suite en championnat, à Nîmes (3-1). Les Monégasques, qui avaient ouvert le score par Ben Yedder, se sont sabordés en deux minutes, avec les expulsions coup sur coup de Bakayoko pour un tacle dangereux et de Gelson Martins pour une bousculade sur l'arbitre. Réduit à 9 pendant plus de 60 minutes, Monaco a fini par craquer en deuxième période et se retrouve désormais 13e (29 pts), à 11 points de la troisième place. Un véritable gouffre.

Toulouse, enfin !

L'autre grande nouvelle de la soirée est le nul de Toulouse à Amiens (0-0). Le Téfécé a ainsi mis fin à sa série de 11 défaites consécutives, mais reste bon dernier avec 13 points, à dix points de Metz, premier non-relégable. Dans le bas du classement, Dijon a réalisé une belle opération en dominant nettement Brest (3-0), pour passer 16e (24 pts) et prendre cinq points d'avance sur Amiens, 18e.

Enfin, le carton de la soirée est à mettre au crédit de Reims, sur la pelouse d'Angers (4-1). Les Rémois, qui n'avaient plus gagné lors des quatre derniers matches de championnat, remontent provisoirement à la 7e place.