Ligue 1 : Lille s'impose à domicile (4-3) face à Monaco dans un match de folie

La passe de trois pour Lille ! Le LOSC a enchaîné un troisième succès face à Monaco à l'issue d'une rencontre spectaculaire (4-3) et s'est replacé dans le wagon de tête de la Ligue 1, dimanche en clôture de la 12e journée.

Les Dogues aussi séduisants offensivement que fébriles en défense, ont fait plusieurs cadeaux aux Monégasques mais ont tout de même réussi à arracher la victoire dans un Stade Pierre-Mauroy bouillant.

Lille, qui enregistre une troisième victoire consécutive pour la première fois depuis un an, remonte au sixième rang avec 22 points, à respectivement une et deux longueurs de Marseille (5e) et Rennes (4e).

LIRE AUSSI - Mondial 2023 : nouvelles rassurantes pour Raphaël Varane après des premières analyses

Monaco dans le dur

Monaco, accroché à domicile par Clermont le week-end dernier (1-1), a concédé sa troisième défaite de la saison en championnat et recule à la septième place avec 21 unités au compteur. À quatre jours d'un déplacement crucial en Hongrie pour défier Ferencvaros en Ligue Europa, les joueurs du Rocher sont dans le dur.

La première grosse occasion du match a été en faveur de Lille avec une frappe de Bamba détournée par Alexander Nübel. Peu après, le gardien monégasque n'a en revanche rien pu faire sur une tête d'Alexsandro à la retombée d'un coup franc d'Adam Ounas (1-0) à la 22e minute.

En difficulté, Monaco a pourtant égalisé en profitant d'une bévue de Chevalier, qui a laissé le ballon passer entre ses jambes sur un coup franc de Caio Henrique (1-1), à la 34e minute.

Cabella sonne la révolte

Les Dogues sont repartis à l'attaque, et ont été récompensés: servi en profondeur, le Canadien s'est joué de Disasi avant de placer une frappe qui a heurté le poteau et Cabella a surgi pour marquer (2-1) à la 39e minute. Mais l'ASM est encore revenue au score: sur un corner, Breel Embolo a détourné le ballon, Ben Yedder, seul au second poteau, a servi en retrait Disasi, qui a conclu sans trembler (2-2) juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Lille a repris sa domination, mais une nouvelle erreur individuelle lui a coûté cher: Djalo s'est emmêlé les pinceaux sous la pression de Ben Yedder, qui a récupéré le ballon et marqué d'une balle piquée (2-3).

Dans la foulée, le capitaine monégasque a manqué le K-O sur une offrande d'Embolo en étant contré par Djalo. Les Dogues ont alors réagi et ont assommé Monaco avec deux buts en moins de dix minutes: Cabella a égalisé d'une frappe puissante du gauche à la 62e minute (3-3, 62e) puis Bamba, a finalement donné l'avantage aux Nordistes d'un tir imparable du gauche (4-3) dix minutes plus tard.