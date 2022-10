FIFA23 e-sport : un duo français prometteur se rend à Londres avec de grandes ambitions

Ils sont désormais inséparables lorsqu'il s'agit de jouer à FIFA. Ilias, 20 ans, et Amar 22 ans, joueurs professionnels de e-sport et coéquipiers au Paris Saint-Germain, sont les étoiles montantes de la discipline. À l'instar d'une paire de double au tennis, leur complémentarité et leur cohésion laissent présager un bel avenir pour les deux franciliens.

Amar Abdoulfatah Mohamed, alias "Amarr" et Ilias El Rhazzaz, alias "Nkantee", s'apprêtent à participer à l'EA Sports Cup, à partir de ce lundi à Londres, une des compétitions mondiales les plus prestigieuses du jeu vidéo de football FIFA. Seul duo français sélectionné pour y concourir, ils ont multiplié les heures d'entraînement sur le jeu FIFA 2023.

Des athlètes à part entière

Amar et Ilias incarnent cette nouvelle génération connectée, ne faisant plus des jeux vidéo un passe-temps mais une véritable passion voire un "métier". Bien qu'encore étudiant, Amar entend faire du e-sport son avenir professionnel. Rapidement repérés par le club e-sport du PSG, ils en sont aujourd'hui les vedettes.

Au sein du club, les joueurs de e-sport sont considérés comme des athlètes à part entière. Entraînés par Jonathan Khalfa, un expert-comptable et entrepreneur Parisien passionné de gaming, le duo français s'entraîne dur pour se faire un nom sur la scène internationale. Le coach leur donne un cadre d'entraînement sain comme l'optimisation du temps de travail, et les aide à avoir une bonne hygiène de vie (nutrition et gestion du sommeil). Un cadre voulu par le PSG qui entrevoit, à travers le e-sport, un avenir prometteur dans le sport français.

Le PSG mise sur le e-sport

Créée en 2016, la section e-sport du PSG n'a de cesse de grandir. Le club francilien y accorde une place centrale pour des raisons à la fois marketing et de visibilité sur la scène internationale. D'autres jeux vidéo y sont également pratiqués comme DOTA2, un jeu de combat. D'ailleurs, le PSG est l’un des favoris du tournoi The International, le plus grand tournoi de l’année sur DOTA 2, qui se déroule jusqu’au 30 octobre à Singapour.

Un encadrement de luxe donc pour Ilias et Amar qui espèrent performer ce lundi à Londres. En cas de bon résultat, les deux pépites du PSG pourront se donner de l'espoir pour les matches retours qui auront lieu en novembre prochain. Dans un groupe relevé, leur objectif est clair, en sortir. Ils s'offriraient alors une place qualificative pour les playoffs, en janvier prochain. Mais c'est surtout leurs noms qu'ils feraient briller sur la scène internationale.