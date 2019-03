Ligue 1 : le PSG renverse Caen grâce à Mbappé

Kylian Mbappé marche sur l'eau. Le champion du monde, auteur d'un doublé, a permis au PSG de renverser in extremis Caen (2-1), samedi lors de la 27e journée de Ligue 1. A quatre jours de huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United, les Parisiens ont longtemps buté sur les Caennais, 18e du championnat. Les Normands ont même ouvert le score, contre le cours du jeu, par Casimir Ninga (56e). Mais dans la foulée, Mbappé a transformé un penalty (59e), avant d'offrir la victoire aux siens en toute fin de match grâce à un but de "renard des surfaces" (87e). Avec 24 réalisations, l'attaquant français est plus que jamais meilleur buteur de Ligue 1.