En football, deux clubs français en demi-finale de la coupe d'Europe !

Les joueurs de l’OM sont restés de très longues minutes sur le terrain pour célébrer leur qualification dans un Vélodrome en fusion. Les Marseillais ont d’abord réussi à marquer à la 79e minute grâce à Faris Moumbagna pour s’offrir des prolongations, avant de sortir le grand jeu lors de la séance des tirs au but. Après un tir raté d’Angel Di Maria qui a touché le poteau, le gardien marseillais Pau Lopes, héroïque durant la rencontre, a arrêté un tir portugais et grâce à une frappe imparable, Luis Henrique a envoyé Marseille en demi-finales.

"Le PSG et l’OM en demi-finale, c’est presque un rêve", s’enflamme Jacques Vendroux

Des marseillais épuisés mais heureux à l’image de l’attaquant olympien Pierre-Emerick Aubameyang interrogé par Canal+. "Sincèrement, ce n'était pas facile mais on s'est battu en tant qu'équipe, on a communié avec le public et on est passé comme ça", lance-t-il.

L’OM atteint pour la 8e fois de son histoire les demi-finales d’une coupe d’Europe malgré des blessés et des turbulences cette saison rappelle le journaliste et grande voix d’Europe 1 Jacques Vendroux. "Marseille fait une saison moyenne en championnat et a été éliminé très rapidement en coupe de France. Je pense que c'est une belle récompense pour son entraîneur Jean-Louis Gasset. Le PSG et l'OM en demi-finale, c'est presque un rêve", se réjouit-il.

Marseille désormais face à l'Atalanta Bergame

Marseille s’offre une fin de saison passionnante. Les Marseillais, 9e de Ligue 1, vont tenter de redresser la barre et affronter Toulouse samedi. Mais le grand défi des Olympiens sera d’aller jusqu’en finale de la Ligue Europa à Dublin. Mais attention, il faudra se défaire de l’Atalanta Bergame. Les Italiens ont éliminé à la surprise générale Liverpool et seront des sérieux clients pour les Marseillais. Le match aller aura lieu au Vélodrome le 2 mai prochain et le match retour le 9 mai en Italie.