Ligue 1: le directeur général Stéphane Tessier va quitter l'OM

Stéphane Tessier, directeur général de l'OM depuis l'automne 2023, va quitter le club en fin de saison, ses relations avec le président Pablo Longoria s'étant considérablement rafraichies, a appris l'AFP auprès d'une source ayant connaissance du dossier, confirmant une information du quotidien régional La Provence. "Il va régler les dossiers en cours jusqu'à la fin de saison, puis il va quitter ses fonctions", a expliqué cette source à l'AFP.

Tessier était arrivé à l'OM en mars 2022 comme directeur général adjoint chargé des finances et des investissements. Après le départ de plusieurs dirigeants à l'automne, dans la foulée d'une très houleuse réunion entre la direction et des représentants des groupes de supporters, il avait été nommé directeur général. Il était à ce titre responsable de cinq pôles, "les opérations, le business, l'administratif et les finances, la communication et le sportif", et son poids au sein du club avait considérablement augmenté.

Relations dégradées

Mais depuis plusieurs mois, ses relations avec Longoria s'étaient dégradées. "On ne va pas se mentir, ça n'est plus le grand amour. Alors que ça l'a été", avait déclaré il y a quelques jours à l'AFP une source au sein du club. Selon cette source, qui évoque "une décision prise de façon collégiale" et en accord avec les actionnaires américains du club, "il n'était pas possible de repartir sur une saison comme ça".

Le départ à venir de Stéphane Tessier s'explique également par "des soucis familiaux et personnels" qui l'ont régulièrement éloigné de Marseille ces dernières semaines, explique-t-on de même source.