Ligue 1 : face à Ajaccio, le PSG espère préserver ses points d'avance au championnat

Le scandale autour de Lionel Messi et sa virée secrète en Arabie Saoudite n'a pas arrangé les affaires du Paris Saint-Germain. Ce samedi 13 mai, les Parisiens affrontent à domicile l'AC Ajaccio qui est déjà quasiment condamné à la relégation. De leur côté, les hommes de Christophe Galtier espèrent conserver leurs six points d'avance au classement de la Ligue 1 afin de se rapprocher du titre de champion de France à trois journées de la fin.

Lionel Messi de retour

Lionel Messi devait être suspendu pendant deux semaines après son voyage imprévu en Arabie Saoudite. Finalement, les deux parties auraient trouvé un accord pour écourter la sanction de l'Argentin qui serait de retour sur la pelouse du Parc des princes ce soir. Une satisfaction pour le coach Christophe Galtier. "J'ai senti qu'il était très motivé à jouer, à gagner encore un titre". L'entraîneur parisien a précisé que le champion du monde serait aligné dans le onze de départ.

De son côté, Kylian Mbappé devrait s'échapper en tête du classement des buteurs. Une rencontre qui se déroulera sans ultras dans la tribune Auteuil. Le CUP s'estime méprisé par la direction du PSG et a décidé de suspendre ses activités jusqu'à la fin de la saison. "Ce n'est jamais avec plaisir quand on reçoit ce genre de nouvelles. Nos supporters et le CUP sont importants. Évidemment qu'on aurait préféré avoir un stade complet avec tout le monde", a déploré Christophe Galtier.

Les Parisiens vont donc tenter d'améliorer des statistiques défaillantes dans une ambiance plus confidentielle : trois défaites lors des quatre derniers matches à domicile. Un Lionel Messi en pleine forme ne sera pas de trop pour quasiment boucler le 11e titre de champion de France de l'histoire du PSG. Coup d'envoi à 21h.