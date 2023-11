Ligue 1 : Fabio Grosso, entraîneur de l'OL, remercie les ultras de Lyon pour leur soutien

Les joueurs lyonnais, en quête d'une première victoire cette saison, ont été largement sifflés par le Kop nord du Groupama stadium à l'issue de la rencontre. Mais leur entraîneur Fabio Grosso a lui vu son nom scandé par ces mêmes supporters quand il est allé à leur rencontre quelques instants plus tard.

"On ne lâchera rien"

Des acclamations qui font écho au soutien reçu par le technicien italien cette semaine après l'attaque du bus de l'OL, dimanche à Marseille, et les blessures au visage dont il a été victime. "Ce n'est pas à toi d'être là aujourd'hui devant nous", lui a expliqué le capo des "Bad gones", pointant l'absence au stade du propriétaire et président de l'OL John Textor, alors que le club est dernier de Ligue 1 avec quatre points.

Fabio Grosso a tout de même pris la parole devant les ultras pour les remercier de leur soutien. "Je vous le dis tout le temps : vous êtes vraiment spéciaux. On ne lâchera rien. Merci pour tout. On a tout fait pour aller chercher cette victoire aujourd'hui (dimanche). Je vous promets qu'on donnera tout et j'espère que cela sera suffisant", a-t-il déclaré.

Mardi, pour la reprise de l'entraînement, qu'il n'a pas dirigé, une grande banderole avait été accrochée à l'entrée du centre d'entraînement par le groupe du Virage nord. Dimanche, avant le match, plusieurs banderoles, dont l'un au-dessus de la boutique du club, à l'entrée du Groupama stadium mais aussi tout autour des tribunes, avait été déployés avec la mention "Objectif maintien"