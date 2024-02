Ligue 1 : comment expliquer la crise que traverse l'Olympique de Marseille

Mais que se passe-t-il à l’Olympique de Marseille ? Lundi, au lendemain de la défaite à Brest, l’OM a annoncé le départ de son entraîneur italien Gennaro Gattuso, cinq mois après son arrivée dans la cité Phocéenne. Le technicien de 46 ans était arrivé à la tête de l'OM fin septembre 2023 en remplacement de l'Espagnol Marcelino, parti au bout de cinq matches et dans la foulée de la fameuse réunion houleuse entre la direction du club et les représentants des groupes de supporters.

Et, malgré des débuts encourageants, Gennaro Gattuso n'est pas parvenu à redresser la situation d'une équipe qui n'a remporté aucun match en championnat en 2024 et pointe à la neuvième place du classement, loin d'une qualification pour une Coupe d'Europe.

Une condition physique à revoir

En dehors de son succès étriqué en Coupe de France contre Thionville (1-0), une formation du 5e niveau, l'Olympique de Marseille n'a plus gagné depuis le 17 décembre et la réception de Clermont. Dernière déception en date, la défaite dimanche soir face à Brest (1-0). Un revers de trop qui a donc coûté sa place à Gennaro Gattuso. Mais selon l'ancien joueur de l'OM, Bernard Pardo, il ne faudrait pas non plus tenir le coach italien pour seul responsable.

D'autres facteurs entrent en jeu, à commencer par la condition physique décevante des joueurs. "Le problème, c'est qu'on n'a même pas deux mi-temps dans les jambes. On fait une première mi-temps pas trop mal, mais on n'arrive jamais à finir un match. Donc moi, je veux bien que l'entraîneur et les dirigeants portent une grosse part de responsabilité, mais les joueurs ont une grosse part de responsabilité aussi", souligne-t-il au micro d’Europe 1.

En plus des résultats décevants sur le terrain, l'ambiance en interne semble par ailleurs dégradée. Dimanche midi, le directeur sportif de l'OM a ouvertement remis en question le comportement et l'investissement de l'arrière droit Jonathan Clauss, lors d'une interview sur Canal+. Situation critique donc, d'autant que les Marseillais sont seulement neuvièmes du championnat à neuf points du podium et donc d'une qualification en Ligue des champions.